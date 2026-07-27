В Госавтоинспекции объяснили, почему сонливость становится причиной ДТП

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В сезон отпусков многие автомобилисты проводят за рулем по несколько часов подряд, а в сочетании с высокой температурой воздуха, плотным транспортным потоком и продолжительным временем в дороге это значительно повышает риск переутомления водителя, рассказали в Госавтоинспекции МВД России.

По пункту 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Утомление негативно влияет на основные функции восприятия человека — страдает острота зрения: водитель хуже видит удаленные или мелкие объекты на дороге, не может точно определить расстояние или оценить скорость других участников движения. Уставший человек медленнее переключает внимание с одного объекта на другой и дольше реагирует на внезапные перемены ситуации на дороге.

"Особую опасность представляет "микросон" — кратковременное засыпание продолжительностью несколько секунд. Этого достаточно, чтобы автомобиль, движущийся с разрешенной скоростью, преодолел десятки метров без какого-либо контроля со стороны водителя", - рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.

Автоаварии, вызванные засыпанием за рулем, приводят к серьезным последствиям — смертельным случаям и тяжелым травмам. В утомленном состоянии водитель не может адекватно отреагировать на ситуацию и предотвратить столкновение или съезд с дороги. По данным статистики, после 7–12 часов за рулем вероятность ДТП удваивается, а после 12 часов возрастает в девять раз.

В ведомстве напоминают, что эффективно бороться с сонливостью позволяет только полноценный отдых. Ни кофе, ни энергетические напитки, ни открытые окна не способны заменить сон и только на непродолжительное время создают ощущение бодрости. Сотрудники Госавтоинспекции советуют при малейшем недомогании немедленно остановиться, выпить воды, умыться, а если состояние не улучшится — отказаться от дальнейшего движения. Для предотвращения усталости рекомендуется делать перерывы каждые три-четыре часа, а при малейших симптомах усталости на больших перегонах – останавливаться и отдыхать хотя бы 15–20 минут.

Особого внимания требует ситуация, когда в салоне есть дети. Ребенок может отвлечь взрослого, заплакать или попытаться освободиться от ремня безопасности — и в такой момент даже секундная потеря концентрации из-за сонливости способна привести к ДТП. Перед поездкой с детьми важно оценить самочувствие, запланировать маршрут с увеличенным количеством остановок для отдыха и кормления, сохранять бдительность на протяжении всего пути, советуют в российской Госавтоинспекции.