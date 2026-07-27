В Славянске при обстреле пострадал сотрудник ГБР Украины

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник государственного бюро расследований (ГБР) Украины пострадал от удара по Славянску в ДНР, сообщает ГБР.

Отмечается, что сотрудники госбюро на служебном авто, которое также было повреждено, направлялись в сторону Краматорска.