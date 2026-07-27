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В Славянске при обстреле пострадал сотрудник ГБР Украины - РИА Новости, 27.07.2026
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16:23 27.07.2026
В Славянске при обстреле пострадал сотрудник ГБР Украины

Сотрудник ГБР Украины пострадал при обстреле Славянска

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое работников территориального управления ГБР в Краматорске попали под обстрел в Славянске при исполнении служебных обязанностей.
  • Один из следователей получил осколочное ранение, двое других не пострадали.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник государственного бюро расследований (ГБР) Украины пострадал от удара по Славянску в ДНР, сообщает ГБР.
Славянске при исполнении служебных обязанностей трое работников территориального управления ГБР в Краматорске попали под… обстрел… Один из следователей получил осколочное ранение. Двое других работников не пострадали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что сотрудники госбюро на служебном авто, которое также было повреждено, направлялись в сторону Краматорска.
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