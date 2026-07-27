В Славянске при обстреле пострадал сотрудник ГБР Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое работников территориального управления ГБР в Краматорске попали под обстрел в Славянске при исполнении служебных обязанностей.
- Один из следователей получил осколочное ранение, двое других не пострадали.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник государственного бюро расследований (ГБР) Украины пострадал от удара по Славянску в ДНР, сообщает ГБР.
"В Славянске при исполнении служебных обязанностей трое работников территориального управления ГБР в Краматорске попали под… обстрел… Один из следователей получил осколочное ранение. Двое других работников не пострадали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что сотрудники госбюро на служебном авто, которое также было повреждено, направлялись в сторону Краматорска.