Аш-Шараа исключил военное вмешательство Сирии в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сирия не намерена начинать военную кампанию или вмешиваться военным путем в ситуацию в Ливане, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
- Сирия поддерживает необходимость сосредоточения оружия в руках ливанского государства и укрепление центральной власти.
- Сирия стремится заключить соглашение в сфере безопасности и привлечь ряд государств для оказания давления на Израиль, одновременно избегая бесполезных столкновений и конфликтов.
БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Сирия не намерена начинать военную кампанию или вмешиваться военным путем в ситуацию в Ливане, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы не намерены осуществлять военное вмешательство в Ливане", — сказал аш-Шараа.
По словам президента, Сирия поддерживает необходимость сосредоточения оружия исключительно в руках ливанского государства и укрепление центральной власти.
"Идея сохранения оружия у сил, находящихся вне власти государства, продвигалась на протяжении 40 лет и привела к катастрофическим последствиям (в регионе - ред.)", — заявил сирийский лидер.
Аш-Шараа добавил, что соглашение между Ливаном и Израилем развивается по совершенно иному пути, чем сирийско-израильское урегулирование, и выразил сомнение в его успехе из-за большого числа содержащихся в нем пробелов.
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По словам аш-Шараа, Сирия стремится заключить соглашение в сфере безопасности и привлечь ряд государств для оказания давления на Израиль, одновременно избегая бесполезных столкновений и конфликтов.
Он отметил, что успешная реализация такого соглашения и его соблюдение Израилем могли бы создать условия для последующего перехода к всеобъемлющему миру, не предполагающего отказа Сирии от прав на оккупированные Голанские высоты.