Аш-Шараа исключил военное вмешательство Сирии в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ Сирия не намерена начинать военную кампанию или вмешиваться военным путем в ситуацию в Ливане, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Сирия поддерживает необходимость сосредоточения оружия в руках ливанского государства и укрепление центральной власти.

Сирия стремится заключить соглашение в сфере безопасности и привлечь ряд государств для оказания давления на Израиль, одновременно избегая бесполезных столкновений и конфликтов.

БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Сирия не намерена начинать военную кампанию или вмешиваться военным путем в ситуацию в Ливане, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera.

Аш-Шараа отметил, что большая часть сухопутной границы Ливана проходит с Сирией, поэтому происходящее в соседней стране непосредственно затрагивает и Дамаск. Он также выразил серьезную обеспокоенность возможным обострением ситуации внутри Ливана.

"Мы не намерены осуществлять военное вмешательство в Ливане", — сказал аш-Шараа.

По словам президента, Сирия поддерживает необходимость сосредоточения оружия исключительно в руках ливанского государства и укрепление центральной власти.

"Идея сохранения оружия у сил, находящихся вне власти государства, продвигалась на протяжении 40 лет и привела к катастрофическим последствиям (в регионе - ред.)", — заявил сирийский лидер.

Аш-Шараа добавил, что соглашение между Ливаном и Израилем развивается по совершенно иному пути, чем сирийско-израильское урегулирование, и выразил сомнение в его успехе из-за большого числа содержащихся в нем пробелов.

По словам аш-Шараа, Сирия стремится заключить соглашение в сфере безопасности и привлечь ряд государств для оказания давления на Израиль, одновременно избегая бесполезных столкновений и конфликтов.