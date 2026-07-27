"Радио Судного дня" передало два сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В понедельник радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала сообщение «Адоглет» в 10:51 мск.
- Второе сообщение «Анархистка» было зафиксировано в 11:38 мск.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сообщение "Анархистка" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Второе сообщение за понедельник было зафиксировано в 11.38 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Анархистка".
Первым сообщением в понедельник было "Адоглет", которое зафиксировали в 10.51 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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