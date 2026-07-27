"Радио Судного дня" передало два сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ В понедельник радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала сообщение «Адоглет» в 10:51 мск.

Второе сообщение «Анархистка» было зафиксировано в 11:38 мск.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сообщение "Анархистка" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Второе сообщение за понедельник было зафиксировано в 11.38 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Анархистка".

Первым сообщением в понедельник было "Адоглет", которое зафиксировали в 10.51 мск.