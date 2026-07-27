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При стрельбе в Сиэтле погибли по меньшей мере два человека - РИА Новости, 27.07.2026
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06:11 27.07.2026 (обновлено: 09:05 27.07.2026)
При стрельбе в Сиэтле погибли по меньшей мере два человека

При стрельбе в Сиэтле погибли по меньшей мере два человека, пятеро ранены

© AP Photo / Lindsey WassonСотрудник полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле
Сотрудник полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Lindsey Wasson
Сотрудник полиции на месте стрельбы в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В культурно-развлекательном комплексе Seattle Center в Сиэтле произошла стрельба.
  • По меньшей мере два человека погибли и пятеро получили ранения.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При стрельбе в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле погибли два человека, пишет газета Seattle Times.
"Не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате стрельбы в Seattle Center", — говорится в публикации.
Ранее в понедельник об инциденте сообщала полиция города. Правоохранительные органы ведут расследование.
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