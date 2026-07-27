При стрельбе в Сиэтле погибли по меньшей мере два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В культурно-развлекательном комплексе Seattle Center в Сиэтле произошла стрельба.
- По меньшей мере два человека погибли и пятеро получили ранения.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При стрельбе в культурно-развлекательном комплексе в Сиэтле погибли два человека, пишет газета Seattle Times.
"Не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате стрельбы в Seattle Center", — говорится в публикации.
Ранее в понедельник об инциденте сообщала полиция города. Правоохранительные органы ведут расследование.