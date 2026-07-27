Эксперт рассказал о жестоком просчете шпиона из Хабаровска

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Хабаровска задержан по подозрению в шпионаже за передачу данных новозеландской разведке.

Переданная информация могла быть использована против безопасности России и была направлена в альянс «Пять глаз».

Задержанный недооценил возможности российской контрразведки и арестован по статье о государственной измене.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Хабаровчанин, задержанный по подозрению в шпионаже, понимал, что сведения, которые он передавал новозеландской службе разведки, заинтересуют ее партнеров по разведывательному альянсу "Пять глаз" - США и Великобританию, но жестоко недооценил контрразведывательные возможности ФСБ России и в итоге был арестован, заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.

По информации ФСБ , задержан россиянин, житель Хабаровска , по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.

"Россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже, был хорошо осведомлен о разведывательном англосаксонском альянсе "Пять глаз" и обмене информацией между его участниками. Поэтому, передавая информацию новозеландской стороне, он понимал, что через партнерские каналы она неизбежно дойдет до ее "старших братьев" по альянсу, которые более активно участвуют в конфликте на Украине, и которых она реально заинтересует", - сказал Матвеев.

Видимо, задержанный решил, что российская контрразведка на данном историческом этапе спецслужбам США или Великобритании уделяет повышенное внимание, в связи с чем вступление в прямой контакт с ними чреват быстрым разоблачением, отметил Матвеев. "А вот другой член альянса – маленькая, экзотическая Новая Зеландия, по его мнению, может сегодня либо находиться вообще вне поля зрения ФСБ России, либо наблюдение за ее разведорганами осуществляется по остаточному принципу", - добавил эксперт.