В Госдуме рассказали о бесплатном предоставлении учебников школьникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьники могут бесплатно получать учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы за бюджетные средства школ.
- Рабочие тетради, которые включены в утвержденный школой список литературы и обязательны для освоения программы, должны предоставляться школьникам бесплатно.
- Обеспечение учеников материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе, в том числе рабочие тетради, предоставляются школьникам бесплатно за бюджетные средства школ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Согласно федеральному закону "Об образовании в РФ", школы обязаны бесплатно предоставлять обучающимся учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе. Это касается всех учебников, входящих в федеральный перечень, и рабочих тетрадей, которые являются частью утвержденного учебно-методического комплекта и используются на уроках в обязательном порядке", - сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что учебники и пособия выдаются детям в пользование, то есть остаются собственностью школы - библиотечного фонда.
"Рабочие тетради часто становятся предметом споров. Генеральная прокуратура РФ в своих разъяснениях указывает: если рабочая тетрадь внесена в утвержденный школой список литературы и обязательна для освоения программы, она должна предоставляться бесплатно. Школа обязана закупить их за бюджетные средства", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что обеспечение учеников рабочими тетрадями и материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются школами только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях, по его словам, приобретение - это добровольное решение родителей.