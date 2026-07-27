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Илюмжинов заявил, что завершил карьеру в шахматах - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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13:28 27.07.2026 (обновлено: 14:29 27.07.2026)
Илюмжинов заявил, что завершил карьеру в шахматах

Бывший глава FIDE Илюмжинов заявил, что завершил карьеру в шахматах

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсан Илюмжинов заявил, что решил не участвовать в предстоящих выборах главы FIDE, так как считает, что сделал для шахмат все возможное.
  • В список участников выборов вошли немецкие предприниматели Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.
  • Илюмжинов подчеркнул, что его решение не связано с возможным давлением.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил РИА Новости, что решил не участвовать в предстоящих выборах главы организации, поскольку считает, что сделал для шахмат все возможное.
Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, 20 июля сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на пост президента организации. В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немецкие предприниматели Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.
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"Я считаю, что уже все сделал в шахматах, поэтому принял решение перевернуть эту страницу и полностью уйти и из шахмат, и из шахматной активности. Можно сказать, что я шахматы положил на полочку в чулан. Я полностью ухожу из шахмат", - сказал Илюмжинов.
Бывший глава FIDE отметил, что его решение не связано с возможным давлением.
"Вы же меня знаете, на меня нельзя оказать давление. Я ведь ранее победил на выборах президента FIDE двенадцатого и тринадцатого чемпионов мира – Анатолия Карпова и Гарри Каспарова*", - подчеркнул собеседник агентства.
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