Илюмжинов заявил, что завершил карьеру в шахматах

Краткий пересказ от РИА ИИ Кирсан Илюмжинов заявил, что решил не участвовать в предстоящих выборах главы FIDE, так как считает, что сделал для шахмат все возможное.

В список участников выборов вошли немецкие предприниматели Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Илюмжинов подчеркнул, что его решение не связано с возможным давлением.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил РИА Новости, что решил не участвовать в предстоящих выборах главы организации, поскольку считает, что сделал для шахмат все возможное.

Илюмжинов , возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, 20 июля сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на пост президента организации. В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немецкие предприниматели Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

"Я считаю, что уже все сделал в шахматах, поэтому принял решение перевернуть эту страницу и полностью уйти и из шахмат, и из шахматной активности. Можно сказать, что я шахматы положил на полочку в чулан. Я полностью ухожу из шахмат", - сказал Илюмжинов.

Бывший глава FIDE отметил, что его решение не связано с возможным давлением.

"Вы же меня знаете, на меня нельзя оказать давление. Я ведь ранее победил на выборах президента FIDE двенадцатого и тринадцатого чемпионов мира – Анатолия Карпова и Гарри Каспарова*", - подчеркнул собеседник агентства.