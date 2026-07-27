Карпов высказался об отсутствии Илюмжинова на выборах главы FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил, что для него стало сюрпризом неучастие Кирсана Илюмжинова в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

В список кандидатов на пост президента FIDE вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что для него стало сюрпризом неучастие Кирсана Илюмжинова в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Возглавлявший FIDE в 1995-2018 годах Илюмжинов 20 июля сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на пост президента организации. В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов.

"Для меня это неожиданное решение, потому что я знаю – он рвался на эту должность. Но я не могу предполагать, с чем связано его решение не баллотироваться", - сказал Карпов.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам Ананд. Дворкович 24 июля сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с рисками для FIDE.