Силы ПВО сбили три беспилотника в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.
- В Балаклавском районе сбито три БПЛА.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито три БПЛА в Балаклавском районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито три БПЛА в Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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