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В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости, 27.07.2026
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03:45 27.07.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение из-за перегруза сетей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе
Вид на город с территории мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе временно ограничено электроснабжение.
  • Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Электроснабжение Севастополя ограничено для ликвидации перегруза электросетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к временным трудностям.
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