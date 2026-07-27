Минприроды назвало крупнейшее месторождение серебра в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупнейшее месторождение серебра в России — Удоканское в Забайкальском крае, его запасы составляют почти 16,86 тысячи тонн.
- Суммарные запасы серебра трех самых крупных месторождений в России составляют почти 23% всех запасов в стране.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкальском крае, его запасы составляют почти 17 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Среди трех крупнейших месторождений серебра два - серебросодержащие (то есть комплексные): Удоканское в Забайкальском крае с запасами 16,86 тысячи тонн и Октябрьское в Красноярском крае с запасами 5,2 тысячи тонн. И одно собственно серебряное - это месторождение Прогноз в Республике Саха (Якутия) с запасами 6,14 тысячи тонн", - сказали в министерстве.
В Минприроды добавили, что суммарные запасы серебра трех самых крупных месторождений в России составляют почти 23% всех запасов в стране.