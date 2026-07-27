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В Саратове почтили память детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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12:17 27.07.2026 (обновлено: 12:45 27.07.2026)
В Саратове почтили память детей — жертв войны в Донбассе

В Саратове на панихиде почтили память детей — жертв войны в Донбассе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Саратове состоялась панихида и возложение цветов в день памяти детей — жертв войны в Донбассе.
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Панихида и возложение цветов состоялась в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" города Саратова в день памяти детей - жертв войны в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Игорь Емельяненко в понедельник совершил панихиду по безвинно убиенным детям Донбасса. На службу в храме собрались представители общественности, волонтеры, сотрудники силовых органов и органов власти. Общественники вспомнили поименно некоторых детей, убитых киевским режимом на Донбассе.
"Огромная скорбь сегодня переполняет наши сердца. Мы не можем пройти мимо этого, мы не можем забыть этого и не должны забыть никогда", - отметил настоятель в своей речи.
После службы ее участники возложили к иконе цветы и мягкие игрушки в память о погибших детях.
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