В Саратове почтили память детей — жертв войны в Донбассе

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Панихида и возложение цветов состоялась в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" города Саратова в день памяти детей - жертв войны в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

"Огромная скорбь сегодня переполняет наши сердца. Мы не можем пройти мимо этого, мы не можем забыть этого и не должны забыть никогда", - отметил настоятель в своей речи.