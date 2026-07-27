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Врач предупредила о рисках самолечения при ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2026
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13:43 27.07.2026 (обновлено: 17:12 27.07.2026)
Врач предупредила о рисках самолечения при ОРВИ

Вишнякова: частая ошибка при лечении ОРВИ - прием антибиотиков без назначения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Терапевт «СМ-Клиники» Александра Вишнякова рассказала, что одновременный прием нескольких препаратов при простуде не всегда помогает выздороветь и может навредить.
  • Одна из распространенных ошибок при лечении ОРВИ — прием антибиотиков без назначения, так как они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий.
  • При неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости, но при появлении тревожных симптомов, таких как высокая температура более трех дней, одышка, боль в груди и другие, необходимо обратиться к врачу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Одновременный прием нескольких препаратов при простуде не всегда помогает выздороветь, а может наоборот, навредить, рассказала терапевт "СМ-Клиника" Александра Вишнякова.
"Во время простуды многие начинают принимать сразу несколько препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, витамины и различные симптоматические средства. Однако такой подход далеко не всегда помогает быстрее выздороветь, а иногда может и навредить", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Вишнякову.
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По словам врача, одна из самых распространенных ошибок при лечении ОРВИ - прием антибиотиков без назначения: они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий. Также не всегда стоит сразу сбивать температуру - умеренная лихорадка помогает иммунитету, жаропонижающие обычно рекомендуют при 38–38,5 °C или при плохой переносимости, пояснила Вишнякова.
Кроме того, врач предостерегла от одновременного приема нескольких препаратов с одинаковыми действующими веществами, чтобы не превысить безопасную дозировку.
"Главный принцип лечения вирусных инфекций - не количество таблеток, а разумный подход. В большинстве случаев именно собственная иммунная система успешно справляется с вирусом, а задача пациента - не мешать ей и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов", - подчеркнула Вишнякова.
Специалист отметила, что при неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости.
Если высокая температура сохраняется более трех дней, появляются одышка, боль в груди, спутанность сознания, выраженная слабость или после улучшения состояние вновь ухудшается, необходимо обратиться к врачу, порекомендовала Вишнякова.
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