Краткий пересказ от РИА ИИ Терапевт «СМ-Клиники» Александра Вишнякова рассказала, что одновременный прием нескольких препаратов при простуде не всегда помогает выздороветь и может навредить.

Одна из распространенных ошибок при лечении ОРВИ — прием антибиотиков без назначения, так как они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий.

При неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости, но при появлении тревожных симптомов, таких как высокая температура более трех дней, одышка, боль в груди и другие, необходимо обратиться к врачу.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Одновременный прием нескольких препаратов при простуде не всегда помогает выздороветь, а может наоборот, навредить, рассказала терапевт "СМ-Клиника" Александра Вишнякова.

"Во время простуды многие начинают принимать сразу несколько препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, витамины и различные симптоматические средства. Однако такой подход далеко не всегда помогает быстрее выздороветь, а иногда может и навредить", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Вишнякову.

По словам врача, одна из самых распространенных ошибок при лечении ОРВИ - прием антибиотиков без назначения: они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий. Также не всегда стоит сразу сбивать температуру - умеренная лихорадка помогает иммунитету, жаропонижающие обычно рекомендуют при 38–38,5 °C или при плохой переносимости, пояснила Вишнякова.

Кроме того, врач предостерегла от одновременного приема нескольких препаратов с одинаковыми действующими веществами, чтобы не превысить безопасную дозировку.

"Главный принцип лечения вирусных инфекций - не количество таблеток, а разумный подход. В большинстве случаев именно собственная иммунная система успешно справляется с вирусом, а задача пациента - не мешать ей и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов", - подчеркнула Вишнякова.

Специалист отметила, что при неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости.