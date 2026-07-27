Для пострадавших от атаки ВСУ на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала горячую линию для жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате воздушной атаки, сообщает надзорное ведомство Ростовской области.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи гражданам.