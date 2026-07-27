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Для пострадавших от атаки ВСУ на Ростов-на-Дону открыли горячую линию - РИА Новости, 27.07.2026
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10:01 27.07.2026
Для пострадавших от атаки ВСУ на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

Прокуратура организовала горячую линию после атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для пострадавших в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону.
  • В результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли, пятеро пострадали, также были повреждены многоквартирный и несколько частных домов, соцучреждение, произошли пожары.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала горячую линию для жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате воздушной атаки, сообщает надзорное ведомство Ростовской области.
Как ранее в понедельник губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли, пятеро пострадали. Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
"Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия", - говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи гражданам.
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