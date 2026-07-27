"Россия сегодня" и Синьхуа открыли экспертный форум ШОС в Бишкеке

Экспертный форум ШОС в Бишкеке, организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа

Экспертный форум ШОС в Бишкеке, организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная медиагруппа "Россия сегодня" и китайское информационное агентство Синьхуа открыли экспертный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков отметил, что ШОС превратилась в один из ключевых мировых центров силы и играет все более заметную роль в формировании многополярного мироустройства.

Участники форума обсудили значение ШОС в условиях трансформации глобальной системы международных отношений и обозначили основные вызовы, стоящие перед организацией.

БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и информационное агентство Синьхуа открыли Экспертный форум ШОС в Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в организации. Мероприятие объединило глав крупнейших аналитических центров и представителей академических кругов из стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества.

Среди спикеров форума – директор Института мировой экономики и мировой политики Республики Казахстан Жумабек Сарабеков, исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов (Кыргызстан), генеральный директор Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности Лакшми Буджу (Монголия), президент Исламабадского института политических исследований IPRI Маджид Эхсан (Пакистан), президент Центра ближневосточных исследований ORSAM Кадир Темиз (Турция), почетный научный сотрудник Observer Research Foundation Нандан Унникришнан (Индия), директор Центра международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета Никита Беленченко (Беларусь), генеральный директор Института исследований социально-экономической политики при Лаосской академии социальных и экономических наук Усаван Тьенгтепвонгса, генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Королевской академии Камбоджи Кин Пхеа, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Университета Персидского залива Ахмад Мух'д Нахар Аль-Тавалбе (Бахрейн), представитель Центра перспективных исследований и научных разработок "Будущее" (FFRAS) Мохамед Али Эльсайед (ОАЭ) и др.

Первый заместитель Главного редактора Медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков сообщил: "Этим летом Шанхайская организация сотрудничества отметила своё 25-летие. За четверть века ШОС превратилась из пограничного союза в один из ключевых мировых центров силы, объединив несколько десятков государств. Сегодня организация играет всё более заметную роль в формировании многополярного мироустройства, создавая пространство для равноправного диалога и совместного поиска решений по наиболее актуальным вопросам международной повестки. В условиях глобальной нестабильности особенно важно укреплять доверие между странами, развивать экономические и гуманитарные связи, а также обеспечивать информационный суверенитет государств-участников ШОС".

Президент Института Синьхуа Лю Ган, в свою очередь, подчеркнул: "Сегодня страны Глобального Юга открывают для себя новые возможности развития и выступают за построение равноправного и упорядоченного многополярного мира. Такие механизмы сотрудничества, как ШОС и БРИКС, дополняя друг друга и обеспечивая взаимное усиление, сформировали благоприятные условия для того, чтобы аналитические центры и исследовательские институты стран Глобального Юга в полной мере реализовывали свой потенциал в сфере выработки политических рекомендаций и формирования общественного мнения. В связи с этим необходимо укреплять сотрудничество и создавать мосты для взаимодействия между этими структурами".

В ходе форума эксперты обсудили значение ШОС в условиях трансформации глобальной системы международных отношений и обозначили основные вызовы, стоящие перед организацией. Особое внимание участники уделили вопросам обеспечения региональной безопасности, защите информационного суверенитета, расширения торгово-экономического взаимодействия и развитию гуманитарного сотрудничества между странами ШОС.

Экспертный форум ШОС стал частью программы Саммита СМИ и аналитических центров стран ШОС, организованного информационным агентством "Синьхуа" и Кыргызским национальным информационным агентством "Кабар".