Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор уничтожил партию свежих роз из Армении - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 27.07.2026
Россельхознадзор уничтожил партию свежих роз из Армении

Россельхознадзор уничтожил партию перевозимых через Белоруссию армянских роз

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор уничтожил партию свежесрезанных роз из Армении.
  • Партия роз в количестве 39,2 тысячи цветов была задержана в Смоленской области при попытке ввоза в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков.
  • На фрагментах маркировочных этикеток задержанных цветов указано их армянское происхождение.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россельхознадзор уничтожил партию свежих роз из Армении, которую перевозили через Белоруссию под видом безалкогольных тонизирующих напитков, сообщили в ведомстве.
Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию… Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Белоруссии следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки", - говорится в сообщении.
Узбекские помидоры - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Россельхознадзор ограничит ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров
21 июля, 14:51
В Россельхознадзоре уточнили, что инспекторами ведомства совместно с сотрудниками Смоленской таможни было задержано 39,2 тысячи цветов.
В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали документы. "На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение", - отметили там.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Россельхознадзор временно ограничит поставки молочной продукции из Армении
24 июля, 10:23
 
АрменияБелоруссияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала