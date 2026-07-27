Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор уничтожил партию свежесрезанных роз из Армении.
- Партия роз в количестве 39,2 тысячи цветов была задержана в Смоленской области при попытке ввоза в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков.
- На фрагментах маркировочных этикеток задержанных цветов указано их армянское происхождение.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россельхознадзор уничтожил партию свежих роз из Армении, которую перевозили через Белоруссию под видом безалкогольных тонизирующих напитков, сообщили в ведомстве.
"В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию… Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Белоруссии следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки", - говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре уточнили, что инспекторами ведомства совместно с сотрудниками Смоленской таможни было задержано 39,2 тысячи цветов.
В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали документы. "На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение", - отметили там.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.