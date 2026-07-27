Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ тысячи доз вакцины от чумы

"Ежегодно специалисты подведомственных научных организаций проводят совместные экспедиции в Казахстане, Монголии и Киргизии, а с прошлого года впервые начаты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре. Также Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины", - говорится в сообщении.