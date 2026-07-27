Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ тысячи доз вакцины от чумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.
- 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя.
- В прошлом году в мире были зарегистрированы 67 случаев чумы среди людей, в текущем — 15.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По информации Роспотребнадзора, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. Территории аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.
"Ежегодно специалисты подведомственных научных организаций проводят совместные экспедиции в Казахстане, Монголии и Киргизии, а с прошлого года впервые начаты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре. Также Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что в прошлом году в мире были зарегистрированы 67 случаев чумы среди людей, в текущем – 15.