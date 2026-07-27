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Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ тысячи доз вакцины от чумы - РИА Новости, 27.07.2026
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17:28 27.07.2026

Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ тысячи доз вакцины от чумы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц препарат
Медицинский работник набирает в шприц препарат - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медицинский работник набирает в шприц препарат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.
  • 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя.
  • В прошлом году в мире были зарегистрированы 67 случаев чумы среди людей, в текущем — 15.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По информации Роспотребнадзора, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. Территории аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.
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"Ежегодно специалисты подведомственных научных организаций проводят совместные экспедиции в Казахстане, Монголии и Киргизии, а с прошлого года впервые начаты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре. Также Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что в прошлом году в мире были зарегистрированы 67 случаев чумы среди людей, в текущем – 15.
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МонголияКазахстанКиргизияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СНГ
 
 
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