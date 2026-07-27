Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии

"В настоящее время специалисты противочумных учреждений Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии, проводят эпизоотологическое обследование природного очага. По результатам лабораторных исследований, проведенных непосредственно на месте, подтверждена высокая эпизоотическая активность природного очага", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального Центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние пять лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тысяч специалистов.