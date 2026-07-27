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Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии - РИА Новости, 27.07.2026
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17:24 27.07.2026 (обновлено: 17:36 27.07.2026)
Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии

Роспотребнадзор: специалисты работают в природном очаге чумы в Монголии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монголии зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка.
  • Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии и подтверждают высокую активность инфекции.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии, подтверждена высокая активность инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По информации Роспотребнадзора, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. Территории монгольских аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.
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"В настоящее время специалисты противочумных учреждений Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии, проводят эпизоотологическое обследование природного очага. По результатам лабораторных исследований, проведенных непосредственно на месте, подтверждена высокая эпизоотическая активность природного очага", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального Центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние пять лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тысяч специалистов.
"Мониторинг природных очагов, оценку их активности, разработку комплекса противоэпидемических мероприятий осуществляют специалисты Роспотребнадзора, в том числе специализированных противочумных учреждений ведомства", - уточнили в пресс-службе.
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
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