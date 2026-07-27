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В Роспотребнадзоре рассказали о санитарной обстановке по чуме в России - РИА Новости, 27.07.2026
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17:16 27.07.2026 (обновлено: 17:31 27.07.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали о санитарной обстановке по чуме в России

Роспотребнадзор: случаи заболевания чумой в России не зарегистрированы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в России стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в РФ стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. Территории монгольских аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.
"Благодаря проводимым мероприятиям удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Случаи заболевания чумой в стране не зарегистрированы, при этом последние из них были зафиксированы более 10 лет назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в России расположены 11 природных очагов чумы, семь из которых являются трансграничными. Они располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В 2025 году в трех очагах были зарегистрированы локальные эпидемии чумы среди животных.
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