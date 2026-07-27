В Роспотребнадзоре рассказали о санитарной обстановке по чуме в России

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в РФ стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в России расположены 11 природных очагов чумы, семь из которых являются трансграничными. Они располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В 2025 году в трех очагах были зарегистрированы локальные эпидемии чумы среди животных.