В Роспотребнадзоре рассказали о санитарной обстановке по чуме в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в России стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в РФ стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. Территории монгольских аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.
"Благодаря проводимым мероприятиям удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Случаи заболевания чумой в стране не зарегистрированы, при этом последние из них были зафиксированы более 10 лет назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в России расположены 11 природных очагов чумы, семь из которых являются трансграничными. Они располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В 2025 году в трех очагах были зарегистрированы локальные эпидемии чумы среди животных.