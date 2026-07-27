Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровируса

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"С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты", - говорится в сообщении.