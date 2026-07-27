Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции с 27 июля по 7 августа.
- Консультации будут включать информацию о мерах профилактики заболевания, симптомах инфекции, правилах безопасности во время отдыха и рекомендациях по питьевому режиму.
- Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
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"С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.
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