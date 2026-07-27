Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 27.07.2026
Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам

Рособрнадзор объявил 9 вузам предостережения за нарушения требований

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУказатель приемной комиссии в университете
Указатель приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Указатель приемной комиссии в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований.
  • Предостережения получили: Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет и другие.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 9 вузам, сообщается в официальном канале ведомства.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет, Институт государственной службы, Московский психолого-социальный университет, Московская академия предпринимательства и другие.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы
24 июля, 08:33
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала