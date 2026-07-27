Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам

Уточняется, что предостережения получили Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет, Институт государственной службы, Московский психолого-социальный университет, Московская академия предпринимательства и другие.