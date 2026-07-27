Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту для покупок в интернете.
- Рекомендуется устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции в банковском приложении.
- Роскачество предупреждает о мошеннических звонках от лица «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» и советует не переводить деньги на «безопасный счет» и не продиктовывать коды из SMS.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, рассказала РИА Новости руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина.
"Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций", - сказала она.
Помимо этого, Вяльшина рекомендовала установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Так, даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится.
"Если вам звонят из "службы безопасности", "Центробанка" или "полиции" и требуют срочно спасать деньги, переводить их на "безопасный счет" или продиктовать код из смс - вешайте трубку. Настоящий банк никогда не торопит и не просит коды. Положите трубку и сами перезвоните по номеру на обороте вашей карты", - напомнили в Роскачестве.