Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, рассказала РИА Новости руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина.

"Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций", - сказала она.