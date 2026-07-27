Рейтинг@Mail.ru
Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 27.07.2026
Роскачество рассказало, как обезопасить покупки в интернете

Роскачество рекомендует выпустить виртуальную карту для покупок в интернете

© iStock.com / Inside Creative HouseДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© iStock.com / Inside Creative House
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту для покупок в интернете.
  • Рекомендуется устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции в банковском приложении.
  • Роскачество предупреждает о мошеннических звонках от лица «службы безопасности», «Центробанка» или «полиции» и советует не переводить деньги на «безопасный счет» и не продиктовывать коды из SMS.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, рассказала РИА Новости руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина.
"Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет вашу основную карту от возможных мошеннических операций", - сказала она.
Помимо этого, Вяльшина рекомендовала установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Так, даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства физически не получится.
"Если вам звонят из "службы безопасности", "Центробанка" или "полиции" и требуют срочно спасать деньги, переводить их на "безопасный счет" или продиктовать код из смс - вешайте трубку. Настоящий банк никогда не торопит и не просит коды. Положите трубку и сами перезвоните по номеру на обороте вашей карты", - напомнили в Роскачестве.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Мошенники придумали новую схему обмана детей с помощью онлайн-игр
25 июля, 07:50
 
ТехнологииОльга ВяльшинаРоскачествоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала