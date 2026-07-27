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Мурат Кумпилов проверил работы по реставрации здания в центре Майкопа - РИА Новости, 27.07.2026
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Республика Адыгея
 
17:11 27.07.2026 (обновлено: 17:13 27.07.2026)
Мурат Кумпилов проверил работы по реставрации здания в центре Майкопа

Глава Адыгеи Кумпилов проинспектировал работы по реставрации здания в Майкопе

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход реставрации памятника архитектуры в центре Майкопа, после обновления в здании разместится региональное отделение "Движения первых".
"Это место станет площадкой для работы с детьми и молодежью, для проектов, просветительских и патриотических акций, познавательных встреч и реализации социально значимых инициатив", – написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что ранее в столице региона восстановили одно историческое здание, в котором открылся центр "Молодежь Адыгеи".
"Последовательно в рамках создания туристического кода формируем в регионе сеть таких точек притяжения. По задумке самих ребят – это места, где молодые люди могут развиваться, делиться опытом, учиться и воплощать в жизнь свои идеи", – заявил Кумпилов.
Глава региона подчеркнул, что представители "Движения первых" активно участвуют в общественной жизни, реализуют патриотические, образовательные и добровольческие проекты. В республике проходят крупные события организации, которые объединяют детей и молодежь, дают возможность проявить себя.
Кумпилов напомнил, что одним из приоритетов властей является развитие молодежной политики. В частности, в регионе реализуются нацпроекты "Кадры" и "Молодежь и дети".
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Республика АдыгеяМайкопРеспублика АдыгеяМурат КумпиловАрхитектураРеставрация
 
 
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