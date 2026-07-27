Мурат Кумпилов проверил работы по реставрации здания в центре Майкопа

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход реставрации памятника архитектуры в центре Майкопа, после обновления в здании разместится региональное отделение "Движения первых".

"Это место станет площадкой для работы с детьми и молодежью, для проектов, просветительских и патриотических акций, познавательных встреч и реализации социально значимых инициатив", – написал Кумпилов в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что ранее в столице региона восстановили одно историческое здание, в котором открылся центр "Молодежь Адыгеи".

"Последовательно в рамках создания туристического кода формируем в регионе сеть таких точек притяжения. По задумке самих ребят – это места, где молодые люди могут развиваться, делиться опытом, учиться и воплощать в жизнь свои идеи", – заявил Кумпилов.

Глава региона подчеркнул, что представители "Движения первых" активно участвуют в общественной жизни, реализуют патриотические, образовательные и добровольческие проекты. В республике проходят крупные события организации, которые объединяют детей и молодежь, дают возможность проявить себя.