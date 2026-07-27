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Крупные очистные сооружения реконструировали в ТиНАО - РИА Новости, 27.07.2026
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Крупные очистные сооружения реконструировали в ТиНАО

В ТиНАО проведена реконструкция крупных очистных сооружений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОчистные сооружения
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Очистные сооружения . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Выполнили реконструкцию очистных сооружений "Ватутинки-1" в городе Троицк, в рамках которой построили новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тысячи кубометров в сутки", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта смонтировали новое энерго-механическое оборудование, обновили системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Это помогло оптимизировать работу и эффективнее проводить регулярный мониторинг объекта. Дополнительно установили современную систему очистки воздушной среды для исключения неприятных запахов", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе. Диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
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