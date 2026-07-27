МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил РИА Новости, что выступает против попыток реабилитировать украинских нацистов.

Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.