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Внук де Голля выступил против попыток реабилитации украинских нацистов - РИА Новости, 27.07.2026
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16:15 27.07.2026
Внук де Голля выступил против попыток реабилитации украинских нацистов

Пьер де Голль выступил против попыток реабилитации украинских нацистов

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель Фонда Пьера де Голля "За мир и дружбу между народами" Пьер де Голль
Председатель и основатель Фонда Пьера де Голля За мир и дружбу между народами Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Смагин
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Председатель и основатель Фонда Пьера де Голля "За мир и дружбу между народами" Пьер де Голль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, выступает против попыток реабилитировать украинских нацистов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил РИА Новости, что выступает против попыток реабилитировать украинских нацистов.
"Я считаю, что, если не проявлять бдительность, то условия, породившие нацизм, к сожалению, могут вновь возникнуть на Украине. Я решительно выступаю против попыток реабилитировать украинских нацистов, которые воевали в форме вермахта", - сказал де Голль в беседе с агентством.
Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ).
Зеленский ранее также принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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