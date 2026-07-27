Россия всегда должна быть готова к провокациям Киева, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть готова к возможным провокациям со стороны киевского режима.
- Российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности предстоящих выборов в Госдуму.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда должна быть готова к возможным провокациям со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности предстоящих выборов в Госдуму, в то же время пресс-секретарь президента отметил, что риски провокаций со стороны киевского режима сохраняются.
"Их (провокаций - ред.) всегда можно и нужно ожидать, к ним нужно готовиться", - сказал он.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.