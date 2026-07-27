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Россия всегда должна быть готова к провокациям Киева, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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Россия всегда должна быть готова к провокациям Киева, заявил Песков

Песков: Россия всегда должна быть готова к возможным провокациям Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть готова к возможным провокациям со стороны киевского режима.
  • Российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности предстоящих выборов в Госдуму.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда должна быть готова к возможным провокациям со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности предстоящих выборов в Госдуму, в то же время пресс-секретарь президента отметил, что риски провокаций со стороны киевского режима сохраняются.
"Их (провокаций - ред.) всегда можно и нужно ожидать, к ним нужно готовиться", - сказал он.
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