Российская промышленность обеспечивает потребности армии, заявил Алиханов

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская промышленность полностью покрывает все потребности армии и флота.

Темпы роста промышленного производства по некоторым позициям с 2022 года выросли более чем в 20 раз.

В направлении военной техники активно ведутся инновационные разработки, новые решения применяются в реальном бою и после получения опыта дорабатываются.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская промышленность покрывает полностью все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов сайту Российская промышленность покрывает полностью все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов сайту kp.ru

"Мы все потребности армии, флота покрываем полностью", - сказал министр.

Он отметил, что темпы роста промышленного производства с 2022 года по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз. При том положительная динамика продолжается.

"Сейчас та "нормативка", которая есть, и указы президента.., которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых типов средств вооруженной борьбы, она, на наш взгляд, работает достаточно эффективно. Плюс у нас есть и целый набор механизмов, таких как Национальная технологическая инициатива, Агентство стратегических инициатив. Они очень активно работают с широкой группой ребят, которые дронами занимаются", - добавил министр.