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Российская промышленность обеспечивает потребности армии, заявил Алиханов - РИА Новости, 27.07.2026
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07:15 27.07.2026
Российская промышленность обеспечивает потребности армии, заявил Алиханов

Алиханов: промышленность обеспечивает все потребности армии и флота

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская промышленность полностью покрывает все потребности армии и флота.
  • Темпы роста промышленного производства по некоторым позициям с 2022 года выросли более чем в 20 раз.
  • В направлении военной техники активно ведутся инновационные разработки, новые решения применяются в реальном бою и после получения опыта дорабатываются.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская промышленность покрывает полностью все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов сайту kp.ru.
"Мы все потребности армии, флота покрываем полностью", - сказал министр.
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Он отметил, что темпы роста промышленного производства с 2022 года по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз. При том положительная динамика продолжается.
"Сейчас та "нормативка", которая есть, и указы президента.., которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых типов средств вооруженной борьбы, она, на наш взгляд, работает достаточно эффективно. Плюс у нас есть и целый набор механизмов, таких как Национальная технологическая инициатива, Агентство стратегических инициатив. Они очень активно работают с широкой группой ребят, которые дронами занимаются", - добавил министр.
Он подчеркнул, что в направлении военной техники активно ведутся и инновационные разработки. Новые решения применяется в реальном бою. После полученного опыта они дорабатываются и ставятся на широкое производство.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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