Жителю Благовещенска вынесли приговор за оторванные салютом пальцы ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Благовещенска получил 200 часов обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Брошенный им салют оторвал 11-летнему мальчику несколько пальцев.

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у подсудимого малолетних и несовершеннолетних детей.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Житель Благовещенска получил 200 часов обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности — брошенный им салют оторвал 11-летнему мальчику несколько пальцев, сообщили в объединённой пресс-службе судов Амурской области.

Инцидент произошел 1 января 2026 года. Накануне ночью мужчина запустил во дворе батарею на 49 залпов и оставил её на месте, проигнорировав правила утилизации, требовавшие вымачивания пиротехники в воде.

Днем 11-летний мальчик нашел использованный фейерверк с остатками фитиля и решил его поджечь. В результате взрыва ребенок получил тяжелые травмы, ожоги лица и лишился нескольких пальцев.

Благовещенца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ ). В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что салют отработал все залпы, а мальчик пострадал от других петард. Однако судья отвергла эту версию, опираясь на видеозаписи и экспертизы.

"Судья установила, что Вигура, зная о необходимости утилизации использованного салюта, проявил преступное легкомыслие… Он оставил опасный предмет в месте массового скопления людей, не убедившись в его безопасности… Мировой судья признала Вигуру виновным и назначила 200 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.