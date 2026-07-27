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Жителю Благовещенска вынесли приговор за оторванные салютом пальцы ребенка - РИА Новости, 27.07.2026
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07:05 27.07.2026
Жителю Благовещенска вынесли приговор за оторванные салютом пальцы ребенка

Житель Благовещенска получил 200 часов обязательных работ за брошенный салют

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Благовещенска получил 200 часов обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
  • Брошенный им салют оторвал 11-летнему мальчику несколько пальцев.
  • Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у подсудимого малолетних и несовершеннолетних детей.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Житель Благовещенска получил 200 часов обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности — брошенный им салют оторвал 11-летнему мальчику несколько пальцев, сообщили в объединённой пресс-службе судов Амурской области.
Инцидент произошел 1 января 2026 года. Накануне ночью мужчина запустил во дворе батарею на 49 залпов и оставил её на месте, проигнорировав правила утилизации, требовавшие вымачивания пиротехники в воде.
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Днем 11-летний мальчик нашел использованный фейерверк с остатками фитиля и решил его поджечь. В результате взрыва ребенок получил тяжелые травмы, ожоги лица и лишился нескольких пальцев.
Благовещенца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что салют отработал все залпы, а мальчик пострадал от других петард. Однако судья отвергла эту версию, опираясь на видеозаписи и экспертизы.
"Судья установила, что Вигура, зная о необходимости утилизации использованного салюта, проявил преступное легкомыслие… Он оставил опасный предмет в месте массового скопления людей, не убедившись в его безопасности… Мировой судья признала Вигуру виновным и назначила 200 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.
Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у подсудимого малолетнего и несовершеннолетнего детей.
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