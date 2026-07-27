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Меры господдержки за внедрение агродронов разработают в Приамурье - РИА Новости, 27.07.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
08:31 27.07.2026
Меры господдержки за внедрение агродронов разработают в Приамурье

Орлов поручил проработать меры господдержки в Приамурье за внедрение агродронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил Минсельхозу региона проработать меры господдержки для агропредприятий, внедряющих цифровые технологии и сельскохозяйственные беспилотники, их озвучат на "АмурАгроФоруме" в сентябре, сообщает правительство области.
Глава региона в ходе рабочей поездки в Благовещенский округ посетил поля агрофирмы "АНК", где ему продемонстрировали применение дронов для обработки полей и мониторинга посевов.
Орлов констатировал технологический взрывной рост в сельском хозяйстве и подчеркнул, что компания "АНК" уже не первый год применяет цифровые и беспилотные системы, которые успешно работают и дают высокую эффективность.
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"Важно, чтобы другие аграрии увидели, что эти системы уже присутствуют в регионе. Мы договорились, что на ближайшем "АмурАгроФоруме" будут представлены эти и новые разработки. Минсельхозу поручил проработать меры государственной поддержки для предприятий, внедряющих цифровые и беспилотные технологии. Озвучим их на форуме", — сказал Орлов.
Начальник отдела цифрового земледелия "АНК" Артем Палогута рассказал, что предприятие использует программу ГИС-агросигнал — цифровой двойник компании, отражающий все производственные процессы. Это позволяет анализировать данные и принимать управленческие решения в реальном времени.
Агрономы применяют малые беспилотники для мониторинга полей, выявления участков гибели культур, сорной растительности и вредителей. Тяжелые агродроны с баками объемом 70 литров обрабатывают более 150 гектаров за смену. Техника работает сразу после осадков, не повреждая посевы.
Орлов также оценил ход заготовки кормов. По данным правительства региона, аграрии активно ведут полевые работы. На данный момент заложено 34 тысячи тонн сенажа — это 42% от плана, что соответствует показателям 2025 года.
Сена заготовлено 13 тысяч тонн, что пока ниже прошлогодних значений. Однако с улучшением погоды и вторым укосом в сентябре регион рассчитывает выйти на плановые показатели. Всего на зимовку скота требуется 250 тысяч тонн грубых, 120,5 тысячи тонн сочных и 72,6 тысячи тонн концентрированных кормов, добавили в правительстве.
 
Амурская областьТехнологииАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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