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В Красноярском крае горит лес на площади 600 тысяч гектаров - РИА Новости, 27.07.2026
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15:43 27.07.2026 (обновлено: 17:30 27.07.2026)
В Красноярском крае горит лес на площади 600 тысяч гектаров

Около 60 природных пожаров тушат в Красноярском крае

© МЧС России/MAXТушение лесного пожара в Красноярском крае
Тушение лесного пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© МЧС России/MAX
Тушение лесного пожара в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае тушат 59 природных пожаров на площади почти 600 тысяч гектаров.
  • С начала года в крае зарегистрировали свыше тысячи природных пожаров — это вдвое больше, чем в прошлом году.
  • К борьбе с огнем привлечено более тысячи человек из девяти регионов, а обстановка с лесными пожарами признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Почти 60 лесных пожаров бушуют на 600 тысячах гектаров в Красноярском крае, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Красноярском крае сейчас действуют 59 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет", — заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании оперативного штаба под руководством министра Александра Куренкова.
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Всего с начала года в крае зарегистрировали свыше тысячи природных пожаров — вдвое больше, чем в прошлом году. Лидеры по числу возгораний — Туруханский и Енисейский муниципальные округа.
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"Уже сегодня площадь, пройденная пожарами, составляет почти 600 тысяч гектаров, это в десятки раз превышает аналогичные показатели прошлого года", — отметил Куренков.

В тушении участвуют более тысячи человек из девяти регионов. В готовность привели аэромобильную группировку регионального МЧС в составе 100 человек, 24 единиц техники, пяти плавсредств и двух беспилотных авиасистем.
По словам губернатора Михаила Котюкова, ситуация остается сложной — аномальная жара держится уже практически шесть недель, а основные очаги пожаров сконцентрированы на труднодоступных территориях.
Куренков обратил внимание на важность оперативной проверки термических точек и тушения возгораний в день их обнаружения. Это позволит не допустить увеличения площади огня и снизить затраты на его ликвидацию, добавил он.
На прошлой неделе обстановку с лесными пожарами в Красноярском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияАлександр КуренковИван СоветниковМихаил КотюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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