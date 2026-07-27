В Красноярском крае горит лес на площади 600 тысяч гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярском крае тушат 59 природных пожаров на площади почти 600 тысяч гектаров.

С начала года в крае зарегистрировали свыше тысячи природных пожаров — это вдвое больше, чем в прошлом году.

К борьбе с огнем привлечено более тысячи человек из девяти регионов, а обстановка с лесными пожарами признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Почти 60 лесных пожаров бушуют на 600 тысячах гектаров в Красноярском крае, сообщила Почти 60 лесных пожаров бушуют на 600 тысячах гектаров в Красноярском крае, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Красноярском крае сейчас действуют 59 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет", — заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании оперативного штаба под руководством министра Александра Куренкова.

Всего с начала года в крае зарегистрировали свыше тысячи природных пожаров — вдвое больше, чем в прошлом году. Лидеры по числу возгораний — Туруханский и Енисейский муниципальные округа.

« "Уже сегодня площадь, пройденная пожарами, составляет почти 600 тысяч гектаров, это в десятки раз превышает аналогичные показатели прошлого года", — отметил Куренков.

В тушении участвуют более тысячи человек из девяти регионов. В готовность привели аэромобильную группировку регионального МЧС в составе 100 человек, 24 единиц техники, пяти плавсредств и двух беспилотных авиасистем.

По словам губернатора Михаила Котюкова, ситуация остается сложной — аномальная жара держится уже практически шесть недель, а основные очаги пожаров сконцентрированы на труднодоступных территориях.

Куренков обратил внимание на важность оперативной проверки термических точек и тушения возгораний в день их обнаружения. Это позволит не допустить увеличения площади огня и снизить затраты на его ликвидацию, добавил он.