В России потушили 29 природных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки 26 июля 2026 года лесопожарные службы в 11 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 7 756 гектаров.
- К полуночи 26 июля 2026 года в 13 регионах активно тушили 118 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектаров, наибольшая площадь пожара — в Красноярском крае (82 тысячи гектаров).
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в 11 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 7,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 июля 2026 года в России лесопожарными силами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 756 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 11 регионах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в 13 регионах действовали 118 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Красноярском крае - там действовало 46 пожаров на площади 82 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
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