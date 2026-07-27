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В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 27.07.2026
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10:49 27.07.2026
В России потушили 29 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в 11 регионах России потушили 29 природных пожаров за сутки

© РИА Новости / Сергей Строителев | Перейти в медиабанкСотрудник лесоохраны во время ликвидации лесного пожара
Сотрудник лесоохраны во время ликвидации лесного пожара - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Сотрудник лесоохраны во время ликвидации лесного пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки 26 июля 2026 года лесопожарные службы в 11 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 7 756 гектаров.
  • К полуночи 26 июля 2026 года в 13 регионах активно тушили 118 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектаров, наибольшая площадь пожара — в Красноярском крае (82 тысячи гектаров).
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в 11 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 7,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
«

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 июля 2026 года в России лесопожарными силами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 756 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 11 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи в 13 регионах действовали 118 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Красноярском крае - там действовало 46 пожаров на площади 82 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
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