В России потушили 29 природных пожаров за сутки

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 июля 2026 года в России лесопожарными силами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 756 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 11 регионах", - говорится в сообщении.