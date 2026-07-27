В Ростовской области потушили пожар на складах после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область восемь человек пострадали, двое погибли.
- Пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров полностью ликвидирован.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Пожар, возникший на территории складских помещений в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали, двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
"Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров, полностью ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.