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В Ростовской области потушили пожар на складах после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2026
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10:50 27.07.2026 (обновлено: 11:07 27.07.2026)
В Ростовской области потушили пожар на складах после атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области потушили пожар на складах после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область восемь человек пострадали, двое погибли.
  • Пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров полностью ликвидирован.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Пожар, возникший на территории складских помещений в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали, двое погибли. В Ростове повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
"Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров, полностью ликвидирован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияРостовская областьРостовЮрий Слюсарь
 
 
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