В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА вспыхнули несколько пожаров

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону возникли возгорания на территории частного предприятия, складов, нескольких частных домов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, губернатор отметил, что почти все пожары оперативно потушены, сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.