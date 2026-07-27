В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА вспыхнули несколько пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА возникли возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов.
- Почти все пожары оперативно потушены, спасатели ликвидируют возгорание на площади 400 квадратных метров.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону возникли возгорания на территории частного предприятия, складов, нескольких частных домов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах .В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах - на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Кроме того, губернатор отметил, что почти все пожары оперативно потушены, сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.
"Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь", - заключил Слюсарь.
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