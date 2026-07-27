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В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА вспыхнули несколько пожаров - РИА Новости, 27.07.2026
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05:40 27.07.2026 (обновлено: 05:46 27.07.2026)
В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА вспыхнули несколько пожаров

В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА загорелись несколько домов и склады

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА возникли возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов.
  • Почти все пожары оперативно потушены, спасатели ликвидируют возгорание на площади 400 квадратных метров.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону возникли возгорания на территории частного предприятия, складов, нескольких частных домов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах .В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах - на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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Кроме того, губернатор отметил, что почти все пожары оперативно потушены, сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.
"Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь", - заключил Слюсарь.
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