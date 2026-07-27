Трое пострадавших после атаки ВСУ на Кирилловку находятся в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на Кирилловку Запорожской области, в том числе девочка-подросток, находятся в реанимации в Мелитополе, их состояние стабильно тяжелое, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, добавил он.

ВСУ в ночь на 25 июля ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух человек, один из них - ребенок.