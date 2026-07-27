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Трое пострадавших после атаки ВСУ на Кирилловку находятся в реанимации - РИА Новости, 27.07.2026
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17:53 27.07.2026 (обновлено: 18:04 27.07.2026)

Трое пострадавших после атаки ВСУ на Кирилловку находятся в реанимации

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на Кирилловку Запорожской области, в том числе девочка-подросток, находятся в реанимации в Мелитополе, их состояние стабильно тяжелое.
  • Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на Кирилловку Запорожской области, в том числе девочка-подросток, находятся в реанимации в Мелитополе, их состояние стабильно тяжелое, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке 25 июля, сообщал ранее Балицкий.
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"Пострадавшие в результате террористической атаки противника на пгт Кирилловка продолжают лечение. Трое пострадавших, в том числе девочка-подросток, все еще находятся в реанимации Мелитопольской областной больницы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Медицинская помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, добавил он.
ВСУ в ночь на 25 июля ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух человек, один из них - ребенок.
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