Посольство подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Берлине

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.