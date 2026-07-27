Посольство подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в ФРГ подтвердило, что среди пострадавших при теракте в Берлине граждан России нет.
- Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, есть один погибший и 29 пострадавших.
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ подтвердило информацию об отсутствии граждан России среди пострадавших при теракте в центре Берлина.
"Посольство подтверждает, что среди пострадавших (при теракте - ред.) граждан России нет", - сообщили в посольстве журналистам.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.