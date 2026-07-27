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Посольство подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Берлине - РИА Новости, 27.07.2026
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10:42 27.07.2026
Посольство подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Берлине

Посольство: россиян среди пострадавших при теракте в Берлине нет

© REUTERS / Annegret HilseЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в ФРГ подтвердило, что среди пострадавших при теракте в Берлине граждан России нет.
  • Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, есть один погибший и 29 пострадавших.
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ подтвердило информацию об отсутствии граждан России среди пострадавших при теракте в центре Берлина.
"Посольство подтверждает, что среди пострадавших (при теракте - ред.) граждан России нет", - сообщили в посольстве журналистам.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
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