ВС России ударили по портам, используемым для доставки грузов для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым для доставки грузов для ВСУ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18