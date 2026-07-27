Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ, предупредили в МИД РФ.

Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и последовательный разрыв торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией.