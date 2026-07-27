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Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2026
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00:20 27.07.2026 (обновлено: 00:34 27.07.2026)
Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД

МИД: Россия может асимметрично ответить на враждебный курс молдавских властей

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД РФ предупредили, что инициативы Кишинева, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ.
  • Отношения между Москвой и Кишиневом находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году.
  • Нынешнее руководство Молдавии проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и разрыв связей с Россией.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ, предупредили в МИД РФ.
"Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что ещё с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остаётся догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ", - заявили газете "Известия" в МИД РФ.
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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипсвязей в 1992 году. Как подчеркнули в МИД РФ, молдавские власти, "судя по всему, не намерены корректировать откровенно враждебный нашей стране курс".
Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и последовательный разрыв торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией.
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