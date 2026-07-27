Россия может асимметрично ответить на враждебность Молдавии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД РФ предупредили, что инициативы Кишинева, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ.
- Отношения между Москвой и Кишиневом находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году.
- Нынешнее руководство Молдавии проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и разрыв связей с Россией.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между РФ и Молдавией, получат адекватный, необязательно симметричный ответ, предупредили в МИД РФ.
"Естественно, на все недружественные инициативы Кишинёва мы вынуждены реагировать. Что ещё с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остаётся догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ", - заявили газете "Известия" в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипсвязей в 1992 году. Как подчеркнули в МИД РФ, молдавские власти, "судя по всему, не намерены корректировать откровенно враждебный нашей стране курс".
Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и последовательный разрыв торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией.