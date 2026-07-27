Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Август в Москве начнется с солнечной и сухой погоды.
- Днем выходные в столице ожидается температура от +26 до +31 градуса, а ночью — от +13 до +18 градусов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Август в Москве начнется по-летнему, в выходные ожидается солнечная, сухая погода и до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары… Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ночью в столице ожидается плюс 13 - плюс 18 градусов, днем в городе - плюс 26 - плюс 31 градус.
Синоптик рассказал, каким будет август в Москве
24 июля, 18:51