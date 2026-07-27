Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

«

"Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары… Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой", - рассказал Тишковец.