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Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву - РИА Новости, 27.07.2026
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09:28 27.07.2026
Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Тишковец: в выходные в Москве ожидается солнечная, сухая погода и до 31 градуса

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в парке ВДНХ в Москве
Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Август в Москве начнется с солнечной и сухой погоды.
  • Днем выходные в столице ожидается температура от +26 до +31 градуса, а ночью — от +13 до +18 градусов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Август в Москве начнется по-летнему, в выходные ожидается солнечная, сухая погода и до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары… Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ночью в столице ожидается плюс 13 - плюс 18 градусов, днем в городе - плюс 26 - плюс 31 градус.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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