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В Подмосковье сотрудницы банка похитили более 28 миллионов рублей - РИА Новости, 27.07.2026
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11:28 27.07.2026 (обновлено: 11:44 27.07.2026)
В Подмосковье сотрудницы банка похитили более 28 миллионов рублей

В Подмосковье сотрудницы банка похитили 28 млн руб с помощью дубликатов карт

© МВД РоссииПодозреваемая в хищении у клиентов банка. Кадр видео
Подозреваемая в хищении у клиентов банка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© МВД России
Подозреваемая в хищении у клиентов банка. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три сотрудницы подмосковного банка похитили более 28 миллионов рублей, изготавливая дубликаты карт и отключая у клиентов уведомления об операциях.
  • Подозреваемых задержали в Королеве и Пушкино, им назначили домашний арест.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Подмосковье три сотрудницы одного из банков украли у клиентов более 28 миллионов рублей при помощи дубликатов карт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Злоумышленницы, работавшие в банковском офисе, изготавливали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их мобильных телефонах", — написала она на платформе "Макс".
По словам Волк, это позволяло незаметно снимать деньги со счетов клиентов и переводить их на собственные счета и на карты родственников и знакомых. Позже тех попросили обналичить похищенное.
Подозреваемых задержали в Королеве и Пушкино. Против них возбудили уголовное дело о краже. Суд отправил фигуранток под домашний арест.
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