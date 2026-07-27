В Подмосковье сотрудницы банка похитили более 28 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Три сотрудницы подмосковного банка похитили более 28 миллионов рублей, изготавливая дубликаты карт и отключая у клиентов уведомления об операциях.

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Подмосковье три сотрудницы одного из банков украли у клиентов более 28 миллионов рублей при помощи дубликатов карт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Злоумышленницы, работавшие в банковском офисе, изготавливали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их мобильных телефонах", — написала она на платформе " Макс ".

По словам Волк, это позволяло незаметно снимать деньги со счетов клиентов и переводить их на собственные счета и на карты родственников и знакомых. Позже тех попросили обналичить похищенное.