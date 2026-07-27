В России планируют расширить поставки пива из КНДР

Директор компании также сообщил о планах продавать пиво в новом объеме – в стеклянных бутылках по 0,3 литра для сферы HoReCa (гостеприимство и общественное питание). По его словам, сейчас разрабатывается дизайн и ведется работа над разрешительной документацией.