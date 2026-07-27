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В России планируют расширить поставки пива из КНДР - РИА Новости, 27.07.2026
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12:11 27.07.2026
В России планируют расширить поставки пива из КНДР

В России планируют расширить поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР

© Shutterstock/FOTODOM / Luis Henrique Vale LimaХолодное пиво
Холодное пиво - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Luis Henrique Vale Lima
Холодное пиво. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания "Восток-Энергия" планирует расширить поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР в России.
  • Пиво Tumangang 11 уже представлено почти в тысяче магазинов крупных торговых сетей восьми регионов Дальнего Востока и Москвы.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР планируется расширить в России, ведутся переговоры с крупными федеральными сетями, сообщил РИА Новости директор компании "Восток-Энергия" Станислав Бусик.
Компания "Восток-Энергия" является единственным поставщиком северокорейского пива на российский рынок.
"Пиво Tumangang 11 пользуется в России большим спросом, как светлое, так и темное, представлено почти в тысяче магазинах крупных торговых сетей восьми регионов Дальнего Востока и Москвы. Мы планируем расширять географию поставок пива Tumangang 11 в РФ, ведутся переговоры с крупными федеральными сетями", - сказал Бусик.
Директор компании также сообщил о планах продавать пиво в новом объеме – в стеклянных бутылках по 0,3 литра для сферы HoReCa (гостеприимство и общественное питание). По его словам, сейчас разрабатывается дизайн и ведется работа над разрешительной документацией.
Светлое и темное пиво Tumangang 11 компании Rason Ryongson General Processing Factory из КНДР впервые начали продавать в России в августе 2025 года. Пиво поставляется объемом 0,5 литра в стеклянных бутылках.
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