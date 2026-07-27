В России планируют расширить поставки пива из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания "Восток-Энергия" планирует расширить поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР в России.
- Пиво Tumangang 11 уже представлено почти в тысяче магазинов крупных торговых сетей восьми регионов Дальнего Востока и Москвы.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Поставки пива марки Tumangang 11 из КНДР планируется расширить в России, ведутся переговоры с крупными федеральными сетями, сообщил РИА Новости директор компании "Восток-Энергия" Станислав Бусик.
Компания "Восток-Энергия" является единственным поставщиком северокорейского пива на российский рынок.
"Пиво Tumangang 11 пользуется в России большим спросом, как светлое, так и темное, представлено почти в тысяче магазинах крупных торговых сетей восьми регионов Дальнего Востока и Москвы. Мы планируем расширять географию поставок пива Tumangang 11 в РФ, ведутся переговоры с крупными федеральными сетями", - сказал Бусик.
Директор компании также сообщил о планах продавать пиво в новом объеме – в стеклянных бутылках по 0,3 литра для сферы HoReCa (гостеприимство и общественное питание). По его словам, сейчас разрабатывается дизайн и ведется работа над разрешительной документацией.
Светлое и темное пиво Tumangang 11 компании Rason Ryongson General Processing Factory из КНДР впервые начали продавать в России в августе 2025 года. Пиво поставляется объемом 0,5 литра в стеклянных бутылках.