Краткий пересказ от РИА ИИ Японский писатель Кэйго Хигасино умер в возрасте 68 лет от рака толстой кишки.

Скончался он ранним утром 23 июля, похороны прошли в кругу семьи.

ТОКИО, 27 июл - РИА Новости. Известный японский писатель Кэйго Хигасино, автор романов "Жертва подозреваемого X" и "Магазин чудес "Намия", умер в возрасте 68 лет от рака толстой кишки, сообщило издательство Kodansha.

Писатель скончался ранним утром 23 июля. Похороны прошли в кругу семьи. Информация о возможной церемонии прощания будет опубликована позднее.

Хигасино родился в 1958 году в Осаке . После окончания инженерного факультета Университета префектуры Осака он работал инженером и параллельно занимался литературой.

Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году роман "Жертва подозреваемого X" принес ему одну из наиболее престижных литературных наград Японии - премию Наоки.