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Умер японский писатель Кэйго Хигасино - РИА Новости, 27.07.2026
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12:14 27.07.2026
Умер японский писатель Кэйго Хигасино

Японский писатель Кэйго Хигасино умер в возрасте 68 лет

© Фото : The Yomiuri ShimbunЯпонский писатель Кэйго Хигасино
Японский писатель Кэйго Хигасино - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : The Yomiuri Shimbun
Японский писатель Кэйго Хигасино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский писатель Кэйго Хигасино умер в возрасте 68 лет от рака толстой кишки.
  • Скончался он ранним утром 23 июля, похороны прошли в кругу семьи.
ТОКИО, 27 июл - РИА Новости. Известный японский писатель Кэйго Хигасино, автор романов "Жертва подозреваемого X" и "Магазин чудес "Намия", умер в возрасте 68 лет от рака толстой кишки, сообщило издательство Kodansha.
Писатель скончался ранним утром 23 июля. Похороны прошли в кругу семьи. Информация о возможной церемонии прощания будет опубликована позднее.
Хигасино родился в 1958 году в Осаке. После окончания инженерного факультета Университета префектуры Осака он работал инженером и параллельно занимался литературой.
Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году роман "Жертва подозреваемого X" принес ему одну из наиболее престижных литературных наград Японии - премию Наоки.
Библиография Хигасино насчитывает 106 книг, включая роман "Вечная память", выход которого запланирован на 5 августа. Совокупный тираж его произведений в Японии превысил 100 миллионов экземпляров. Многие его произведения были экранизированы.
 
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