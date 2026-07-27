В Петербурге мужчина открыл стрельбу по машине скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Шушары местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета по автомобилю скорой помощи.
- Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который стрелял по машине скорой помощи.
- Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который открыл стрельбу из травматического пистолета по автомобилю скорой помощи, повздорив с его водителем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, около трех часов ночи в понедельник очевидцы сообщили в полицию Пушкинского района о том, что на Валдайской улице, 6 в поселке Шушары водитель Chevrolet Lacetti стреляет по машине скорой помощи из травматического пистолета.
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"Незамедлительно на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 26-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как пояснил мужчина, у него произошел конфликт с водителем скорой помощи, который отказывался пропускать его на дороге.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.