В Петербурге мужчина открыл стрельбу по машине скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Шушары местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета по автомобилю скорой помощи.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который стрелял по машине скорой помощи.

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который открыл стрельбу из травматического пистолета по автомобилю скорой помощи, повздорив с его водителем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, около трех часов ночи в понедельник очевидцы сообщили в полицию Пушкинского района о том, что на Валдайской улице, 6 в поселке Шушары водитель Chevrole t Lacetti стреляет по машине скорой помощи из травматического пистолета.

« "Незамедлительно на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 26-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.

Как пояснил мужчина, у него произошел конфликт с водителем скорой помощи, который отказывался пропускать его на дороге.