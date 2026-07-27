Пенсионерам рассказали об увеличении выплат с августа 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан.
- Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год, получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3–19,3%, а пенсионерам старше 80 лет или с установленной I группой инвалидности фиксированная часть пенсии удвоится.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Как рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, перерасчет происходит автоматически и зависит от вида пенсии и личных обстоятельств.
Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка — 470,28 рубля. "Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет", — добавил Виноградов.
Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3–19,3% в зависимости от источника накоплений.
Увеличится пенсия и у тех, кому исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности: фиксированная часть удваивается. Кроме того, с августа пересматриваются доплаты бывшим летчикам и шахтерам.
Юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии
19 июля, 02:32