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Пенсионерам рассказали об увеличении выплат с августа 2026 года - РИА Новости, 27.07.2026
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03:10 27.07.2026
Пенсионерам рассказали об увеличении выплат с августа 2026 года

Правовед Виноградов: с 1 августа пенсии вырастут у работающих пенсионеров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан.
  • Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год, получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3–19,3%, а пенсионерам старше 80 лет или с установленной I группой инвалидности фиксированная часть пенсии удвоится.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Как рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, перерасчет происходит автоматически и зависит от вида пенсии и личных обстоятельств.
Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка — 470,28 рубля. "Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет", — добавил Виноградов.
Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3–19,3% в зависимости от источника накоплений.
Увеличится пенсия и у тех, кому исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности: фиксированная часть удваивается. Кроме того, с августа пересматриваются доплаты бывшим летчикам и шахтерам.
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