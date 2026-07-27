В Париже мужчина напал с ножом на трех женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На северо-западе Парижа преступник напал с ножом на трех женщин.
- Подозреваемого, страдающего психическим расстройством, задержали на месте происшествия.
ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Преступник напал с ножом на трех женщин на северо-западе Парижа, одна из пострадавших была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета Parisien.
"Три женщины, одна из которых, предположительно, беременна, были атакованы ножом прямо на улице в понедельник ближе к полудню в районе площади Порт-де-Клиши", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, 31-летний подозреваемый был задержан полицией на месте происшествия. Сообщается, что он страдает психическим расстройством.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес впоследствии сообщил, что нападение произошло в 11.30 по местному времени (12.30 мск). По его словам, пострадали женщины в возрасте 19, 24 и 36 лет. Две из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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