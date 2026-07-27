Овчинский: на заводе "МонАрха" в Новой Москве пройдет экскурсия

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На роботизированном заводе модульного домостроения "МонАрх" в Новой Москве состоится экскурсия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Гости мероприятия смогут увидеть, как проходит вся производственная цепочка, – от изготовления арматурных каркасов и бетонирования конструкций до сборки жилого модуля, включая монтаж сантехнических кабин.

"Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий. Такой формат помогает лучше понять, почему модульное домостроение становится одним из самых перспективных направлений развития отрасли. Для многих это будет возможность по-новому взглянуть на то, как создаются современные дома", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Как указывается в сообщении, такой подход позволяет существенно сократить сроки строительства. Например, 23-этажный дом на улице Гарибальди возвели за шесть с половиной месяцев, причем монтаж модулей потребовал всего около месяца.