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Овчинский: на заводе "МонАрха" в Новой Москве пройдет экскурсия - РИА Новости, 27.07.2026
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12:15 27.07.2026
Овчинский: на заводе "МонАрха" в Новой Москве пройдет экскурсия

Овчинский: на заводе "МонАрха" в Новой Москве проведут экскурсию

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На роботизированном заводе модульного домостроения "МонАрх" в Новой Москве состоится экскурсия, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Гости мероприятия смогут увидеть, как проходит вся производственная цепочка, – от изготовления арматурных каркасов и бетонирования конструкций до сборки жилого модуля, включая монтаж сантехнических кабин.
"Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий. Такой формат помогает лучше понять, почему модульное домостроение становится одним из самых перспективных направлений развития отрасли. Для многих это будет возможность по-новому взглянуть на то, как создаются современные дома", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Как указывается в сообщении, такой подход позволяет существенно сократить сроки строительства. Например, 23-этажный дом на улице Гарибальди возвели за шесть с половиной месяцев, причем монтаж модулей потребовал всего около месяца.
Еще Овчинский напомнил о том, что на Профсоюзной улице за восемь месяцев возвели второй крупномодульный дом в рамках реновации.
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25 июля, 09:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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