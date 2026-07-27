В Челябинской области отменили режим ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области был введен режим ракетной опасности.
- Об отмене режима ракетной опасности сообщила пресс-служба правительства области.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл - РИА Новости. Режим ракетной опасности, введенный в Челябинской области в понедельник, отменен, сообщила пресс-служба правительства региона.
Режим ракетной опасности вводился с 09.03 (07.03 мск).
"В Челябинской области отменен режим "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
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