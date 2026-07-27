Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть "Одиссею"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают фальшивые сайты с предложением практически бесплатно посмотреть фильм «Одиссея».

В рамках одной из схем после ввода данных банковской карты у пользователя сначала списывается обозначенная сумма (12 рублей), а затем — все оставшиеся средства.

В рамках другой схемы для доступа к фильму пользователя просят получить специальный код через Telegram‑бот, после чего его перенаправляют на сторонние скам‑ресурсы.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новый фильм "Одиссея" за 12 рублей - после введения данных банковской карты, у пользователя списывается обозначенная сумма, а затем оставшиеся деньги, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

"Эксперты обнаружили две мошеннических схемы, нацеленных на русскоязычных пользователей. В рамках одной из схем мошенники создают фальшивые сайты с предложением практически бесплатно посмотреть новую "Одиссею". На нем пользователю предлагают оформить подписку за 12 рублей. После введения данных банковской карты со счета сначала действительно списывается обозначенная сумма, но затем несколькими траншами - все оставшиеся средства", - сообщили в компании.

В рамках другой схемы обмана для доступа к фильму пользователя просят получить специальный код через Telegram‑бот - таким образом злоумышленники фиксируют активность жертвы. После ввода кода на фишинговом сайте его автоматически перенаправляют на сторонние скам‑ресурсы, где пользователь потенциально также рискует потерять денежные средства.

Помимо пользователей из России , злоумышленники обманывают фанатов фильма из других стран. Так, например, они создают сайты для просмотра фильмов, обещающие предоставить бесплатный доступ к новой картине с дубляжом на разных языках.

Эксперты компании отмечают, что аферисты добавляют на такие ресурсы ложные отзывы и оценки пользователей, которые якобы уже посмотрели фильм. Однако при попытке включить фильм появляется поддельный видеоплеер и просьба о регистрации на сайте, якобы чтобы разблокировать контент и "продолжить смотреть фильм бесплатно".

На этапе регистрации пользователя просят предоставить личную информацию, включая адрес электронной почты, имя и фамилию. Далее сайт требует создать пароль и предоставить банковские реквизиты под предлогом активации "бесплатной пробной версии". Это действие может привести к утечке учетных данных и финансовым потерям, пояснили в компании.