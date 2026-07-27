В МВД рассказали, что делать жертвам телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданам, ставшим жертвами мошенников, необходимо немедленно заблокировать банковскую карту, сменить все пароли и обратиться в полицию.

Сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на «безопасный» счет.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В МВД сформировали план действий для жертв аферистов, РИА Новости ознакомилось с этим перечнем.

В министерстве предупредили, что если мошенникам уже перевели деньги или сообщили личные данные, то необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию.

Там напомнили, что сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на "безопасный" счет.