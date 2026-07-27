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В МВД рассказали, что делать жертвам телефонных мошенников - РИА Новости, 27.07.2026
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04:13 27.07.2026 (обновлено: 04:31 27.07.2026)
В МВД рассказали, что делать жертвам телефонных мошенников

МВД: россиянам, ставшим жертвами мошенников, нужно срочно заблокировать карту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданам, ставшим жертвами мошенников, необходимо немедленно заблокировать банковскую карту, сменить все пароли и обратиться в полицию.
  • Сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на «безопасный» счет.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В МВД сформировали план действий для жертв аферистов, РИА Новости ознакомилось с этим перечнем.
В министерстве предупредили, что если мошенникам уже перевели деньги или сообщили личные данные, то необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию.
Там напомнили, что сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на "безопасный" счет.
Злоумышленники же, напротив, звонят и представляются правоохранительными органами и техподдержкой, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа, чтобы получить доступ к картам и паролям.
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