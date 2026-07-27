ИИ будет следить за состоянием рек в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Мосэкомониторинга будут использовать искусственный интеллект для контроля за экологическими и гидрологическими показателями водных объектов в Москве.

Правительство Москвы и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере.

На первом этапе партнеры сосредоточатся на экологическом и гидрологическом мониторинге водных объектов с использованием искусственного интеллекта и на обработке водных ресурсов.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект будут использовать специалисты Мосэкомониторинга для контроля за экологическими и гидрологическими показателями водных объектов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного контрольного управления города Москвы.

В понедельник правительство Москвы и госкорпорация " Росатом " подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере.

"Москва богата водными объектами. На территории города более 2,2 тысяч прудов и рек. Благодаря модернизации очистных сооружений в столице поддерживается высокий уровень качества воды, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня мы объединяем усилия с Росатомом, чтобы внедрять инновационные цифровые решения на водных объектах столицы. Наша цель - анализировать состояние рек в режиме реального времени, используя природоприближенные методы реабилитации водных объектов и борьбы с цветением водоемов", - цитируют в пресс-службе министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова.

В пресс-службе отметили, что на первом этапе партнеры сосредоточатся на двух ключевых направлениях: экологическом и гидрологическом мониторинге водных объектов с использованием искусственного интеллекта и обработке водных ресурсов, включая очистку сточных и ливневых вод.

"Партнерство с Правительством Москвы, направленное на реализацию проектов в области городского водного хозяйства с учетом технологических компетенций госкорпорации "Росатом", позволит повысить качество жизни москвичей, а совместные экологические проекты станут важным практическим опытом для их дальнейшего тиражирования в регионы России", - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Александр Корчагин, чьи слова цитирует пресс-служба.