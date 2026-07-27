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ИИ будет следить за состоянием рек в Москве - РИА Новости, 27.07.2026
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12:02 27.07.2026
ИИ будет следить за состоянием рек в Москве

Мосэкомониторинг будет использовать ИИ для мониторинга водных объектов

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на Москву-реку и район Строгино
Вид на Москву-реку и район Строгино - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Вид на Москву-реку и район Строгино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Мосэкомониторинга будут использовать искусственный интеллект для контроля за экологическими и гидрологическими показателями водных объектов в Москве.
  • Правительство Москвы и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере.
  • На первом этапе партнеры сосредоточатся на экологическом и гидрологическом мониторинге водных объектов с использованием искусственного интеллекта и на обработке водных ресурсов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект будут использовать специалисты Мосэкомониторинга для контроля за экологическими и гидрологическими показателями водных объектов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного контрольного управления города Москвы.
В понедельник правительство Москвы и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере.
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"Москва богата водными объектами. На территории города более 2,2 тысяч прудов и рек. Благодаря модернизации очистных сооружений в столице поддерживается высокий уровень качества воды, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня мы объединяем усилия с Росатомом, чтобы внедрять инновационные цифровые решения на водных объектах столицы. Наша цель - анализировать состояние рек в режиме реального времени, используя природоприближенные методы реабилитации водных объектов и борьбы с цветением водоемов", - цитируют в пресс-службе министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова.
В пресс-службе отметили, что на первом этапе партнеры сосредоточатся на двух ключевых направлениях: экологическом и гидрологическом мониторинге водных объектов с использованием искусственного интеллекта и обработке водных ресурсов, включая очистку сточных и ливневых вод.
"Партнерство с Правительством Москвы, направленное на реализацию проектов в области городского водного хозяйства с учетом технологических компетенций госкорпорации "Росатом", позволит повысить качество жизни москвичей, а совместные экологические проекты станут важным практическим опытом для их дальнейшего тиражирования в регионы России", - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Александр Корчагин, чьи слова цитирует пресс-служба.
В пресс-службе подчеркнули, что за последние 12-15 лет качество воды в Москве улучшилось, благодаря модернизации очистных сооружений концентрация аммония снизилась на 72%, нефтепродуктов - на 56%, фосфатов - на 63%.
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МоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Мосэкомониторинг
 
 
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